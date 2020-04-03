Яндекс запустил Школу в онлайне Яндекс.Школа работает с 9 до 14 часов, как обычная школа, и предлагает видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы.





Яндекс совместно с Центром педагогического мастерства запустил бесплатную онлайн-школу , которая работает в режиме полного учебного дня. В Яндекс.Школе дети разных возрастов могут получать образование, не выходя из дома. Всё, что требуется для учёбы, — компьютер или смартфон с доступом в интернет.

Яндекс.Школа проводит видеоуроки по более чем 15 предметам школьной программы, а также дополнительные занятия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя и школы могут использовать этот контент в своих учебных программах. Также Школа предлагает педагогам платформу для онлайн-трансляций уроков и задания для младших классов с возможностью автоматической проверки.





Орловское Информбюро

1 апреля 2020 года



