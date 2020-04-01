Выпускники прошлых лет смогут сдать ЕГЭ в резервные дни основного периода

В связи с повышенной эпидемиологической ситуацией Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки перенесла сроки основного периода ГИА-9 и ГИА-11.

Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, ГИА-9 – с 9 июня 2020 года.

Сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

Даты сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ 2020 года на основной период экзаменов, в связи с Указом Президента об объявлении в Российской Федерации нерабочими дней с 30 марта по 3 апреля, продлены с 1 апреля до 8 апреля.

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни, сообщает информационный портал Орловской области.

По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в Орловской области работает горячая линия: 8 (4862) 73-17-79.