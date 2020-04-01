В Орловской области выявлено 114 объектов торговли и сферы услуг, нарушивших ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом

Об этом сообщил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 1 апреля.

С 28 по 31 марта Управлением Роспотребнадзора по Орловской области совместно с УМВД России по Орловской области было проверено 1600 объектов торговли и сферы услуг на предмет выполнения решения регионального оперативного штаба о временной приостановке работы в связи с коронавирусом. Большинство из них выполнили решение штаба в установленные сроки.

В отношении объектов, добровольно не прекративших работу, выдано 114 предписаний. В числе нарушителей: цветочные базары, центры выдачи микрозаймов, филиалы ряда банков, станции технического обслуживания, магазины продажи автозапчастей, сантехники, мебели, ряд юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Два индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо, не выполнившие предписания, будут привлечены к административной ответственности.

Проверки будут проводиться до 5 апреля, сообщает информационный портал Орловской области.

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с 28 марта по 5 апреля в Орловской области приостановлена работа: предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун, ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений.