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COVID-19: в Орловскую область поступят маски

В ближайшие дни Орловская область получит 500 медицинских комплектов защиты и более 300 тыс. защитных масок.


Как сообщил сегодня руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, для учреждений здравоохранения области уже сегодня в регион будут доставлены 300 медицинских комплектов защиты, а в пятницу 3 апреля – еще 200 комплектов. 
 
Также согласно квотам, выделенным нашему региону, Орловская область завтра, 2 апреля, получит 100 тысяч защитных масок и в ближайшие дни еще 203 тысячи масок.
 
Геннадий Парахин также отметил, что в настоящее время ведется работа по налаживанию производства средств индивидуальной защиты собственными предприятиями области.
 
Андрей Клычков отметил, что в первую очередь защитные маски должны получать те, кто постоянно вынужден контактировать с людьми: медики, сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных служб. В частности, медицинскими комплектами защиты, которые вскоре получит область, сразу будут обеспечены работники коммунальных служб, которые займутся дезинфекцией улиц, подъездов домов, общественного транспорта, сообщает информационный портал Орловской области.



Орловское Информбюро
1 апреля 2020 года
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