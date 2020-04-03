COVID-19: в Орловскую область поступят маски

В ближайшие дни Орловская область получит 500 медицинских комплектов защиты и более 300 тыс. защитных масок.

Как сообщил сегодня руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин, для учреждений здравоохранения области уже сегодня в регион будут доставлены 300 медицинских комплектов защиты, а в пятницу 3 апреля – еще 200 комплектов.

Также согласно квотам, выделенным нашему региону, Орловская область завтра, 2 апреля, получит 100 тысяч защитных масок и в ближайшие дни еще 203 тысячи масок.

Геннадий Парахин также отметил, что в настоящее время ведется работа по налаживанию производства средств индивидуальной защиты собственными предприятиями области.

Андрей Клычков отметил, что в первую очередь защитные маски должны получать те, кто постоянно вынужден контактировать с людьми: медики, сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных служб. В частности, медицинскими комплектами защиты, которые вскоре получит область, сразу будут обеспечены работники коммунальных служб, которые займутся дезинфекцией улиц, подъездов домов, общественного транспорта, сообщает информационный портал Орловской области.