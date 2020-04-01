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COVID-19: в Орловской области малому и среднему бизнесу будет оказана поддержка


К отраслям первоочередной адресной поддержки отнесены: автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, а также деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские) и деятельность по организации конференций и выставок.      
 
Для обеспечения устойчивой экономической ситуации в регионе сформирован первый пакет мер поддержки, который реализуется как в рамках региональных полномочий, так и в части реализации решений федеральных органов власти.
 
Будет снижена надзорная нагрузка на бизнес. До 1 мая 2020 года приостановлено проведение текущих и назначение новых выездных проверок органов контрольно-надзорной деятельности, введены ограничения по мероприятиям налогового контроля субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Арендаторы имущества, находящегося в государственной собственности, могут обратиться в региональный департамент госимущества и земельных отношений с заявлением о предоставлении отсрочки арендных платежей.
 
В рамках деятельности Фонда микрофинансирования Орловской области было принято решение о заявительном порядке рассмотрения обращений предпринимателей о предоставлении отсрочки погашения основного долга на конец срока действия займа и реструктуризации графика платежей до конца года.
 
Правительством Орловской области в Минэкономразвития России направлена заявка на увеличение капитализации регионального Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда, что позволит увеличить объем выдаваемых льготных займов и гарантий для субъектов МСП.
 
Кредитными организациями вводится отсрочка на шесть месяцев по кредитам субъектов МСП, работающих в пострадавших отраслях, в заявительном порядке при обращении в банк-кредитор.
 
Для субъектов МСП, работающих в пострадавших отраслях, вводится отсрочка на шесть месяцев по уплате налогов (кроме НДС). На шесть месяцев введен мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взысканий долгов и штрафов. Предусмотрено и беспроцентное кредитование субъектов МСП для выплаты зарплаты (срок кредитования на период до шести месяцев), сообщает информационный портал Орловской области.

Консультацию по действующим мерам поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства можно получить по телефону 8 (4862) 49-02-09, Центр оказания услуг «Мой бизнес».



Орловское Информбюро
1 апреля 2020 года
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