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В Орле лимоны и имбирь взлетели в цене

Областные власти, активисты ОНФ и наша съемочная группа сегодня разбиралась, где и почему это произошло.


Ценники из магазинов появились в орловских соцсетях. На них килограмм лимонов стоит более 500 рублей. Активисты решили выйти в рейд и увидеть все своими глазами. Как оказалось, на вес золота оказались два продукта – лимоны и имбирь. Имбирь в одном из орловских магазинов продается за 2500 рублей. А совсем недавно стоил всего 300.
 
Как отметил руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин, все предприниматели должны сообщать о резком повышении цен. О нарушителях сообщат в Федеральную антимонопольную службу.
 
Ирина Патронова, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Орловской области: «В магазинах - необоснованное повышение цен. Например, лимоны сейчас стоят, как креветки. Имбирь - это тоже старая партия, никто не делал новые закупки, поэтому необоснованно цены завышены».
 
Активисты Народного фронта теперь этот вопрос будут держать во внимании, и проверок магазинов станет больше. 
 
Почему вырос спрос на эти продукты? Люди считают, что продукты, содержащие витамин С, являются лекарством от коронавируса. Напомним, Совет Федерации одобрил законы о наказании за фэйковые новости. 
 
В розничных магазинах про «тотальное повышение цен» слышали, но роста не увидели. Социально значимые товары держатся в своих цифрах, даже появляются товары с минимальной ценой. Что касается фруктов, в магазинах их достаточно, а те самые лимоны стоят, как раньше. 
 
Впрочем, не стоит забывать: если есть ажиотажный спрос, будет и предложение. Примеры сегодняшнего дня: маска из магазина на Паровозной за 500 рублей, имбирь - за 2500 за килограмм и лимоны - за 500 рублей.



Всеволод Трифонов
1 апреля 2020 года
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