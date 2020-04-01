Пособия и пенсии орловцы получат вовремя

Взаимодействия между Пенсионным фондом, Почтой России и социальной службой региона во время карантина сегодня обсудили на рабочей встрече у губернатора области.

Было решено, что почтальоны разнесут по домам памятки с информацией о том, что нужно делать и куда обращаться в случае заражения коронавирусом. Но основная задача в нынешних реалиях - выработать единый алгоритм действий: начисление, выдача и доставка пособий и пенсий не должна происходить с задержкой.

Заместитель управляющего отделением ПФР по Орловской области Анна Елисеева и директор УФПС Орловской области Илья Кравцов заверили, что пенсии и выплаты к юбилею Победы будут доставлены в срок.

Орловские ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат, соответственно, по 75 и 50 тыс. рублей в апреле. На эти выплаты в регионе предусмотрено порядка 428 млн рублей.

В ходе рабочей встречи также был рассмотрен вопрос обеспечения первичных мер безопасности для сотрудников почты в связи с ситуацией с коронавирусом.