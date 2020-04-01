COVID-19: Орел. 1 апреля Шутников просят не звонить на горячую линию. Въезжающих и выезжающих - проверят. Свадьбы и разводы рекомендуют отложить.





В Орловской области горячая линия социальной защиты начала свою работу 19 марта. Ежедневно сюда поступает около 200 звонков. Главный вопрос, вернее просьба - помочь с доставкой продуктов и лекарств. Номер горячей линии: 8 800 550 58 82. Он - круглосуточный. Предназначен для тех, кто не пользуется услугами соцзащиты и кому за 60. Поступившую заявку обрабатывают в течение часа, передают на исполнение волонтерам, они и доставляют самое необходимое адресатам. Татьяна Гольцова, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла: «Мне хотелось бы обратиться к жителям Орловской области: относитесь к звонкам очень серьезно. Потому что в настоящее время поступают шутки, звонят дети. Хотелось бы, чтобы родители за этим следили». Звонить по мере необходимости просят и в «Роспотребнадзоре» , там также работает телефон горячей линии. На днях обещают организовать круглосуточный канал для общения с гражданами. Об этом сообщили на заседание регионального оперативного штаба. Там же отметили, что на выездах и въездах в область появится «кордон» Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С завтрашнего дня в регионе на всех федеральных трассах будут организованы посты автомобильного контроля. Работу поста будут обеспечивать сотрудники ГИБДД вместе с представителями районных больниц. Там будет проводится термоконтроль». На заседание регионального оперативного штаба говорили и о том, что на законодательном уровне пора принять штрафные санкции для нарушителей режима самоизоляции. 114 предприятий получили предписания за игнорирование требования прекратить работу. Пока же в регионе ситуация стабильная , новых случаев заражения нет. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Под наблюдением находится порядка 1600 человек. Снято с учета уже более 500 человек». Объявили и о том, что если на ближайшие даты у вас запланирована свадьба, ее придется перенести. Так же поступить надо и тем, кто решил развестись. И это совсем не первоапрельская шутка, а меры предосторожности - чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Хорошая новость - все временно, до особого распоряжения. Перенесли и дату весеннего призыва на военную службу. Призывников ждут на заседание комиссий 13 апреля. В этом году служить планируют отправить более тысячи орловцев.





Анна Вайсергисер

1 апреля 2020 года



