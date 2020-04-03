Орловцу грозит обвинение в незаконной охоте Накануне мужчина был задержан в Орловском районе егерями охотхозяйства с тушей убитого лося в багажнике. Браконьерская добыча крупного рогатого зверя грозит не административным, а уголовным наказанием.





Дать оценку случившемуся предстоит сотрудникам отдела МВД по Орловскому району. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «По факту задержания в селе Борниково автомашины, в которой осуществлялась перевозка туши лося, УМВД России по Орловскому району проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение». Если обвинение в незаконной охоте будет предъявлено, то по 258-й статье УК РФ правонарушителю может грозить и полумиллионный штраф, и лишение свободы до двух лет.





Иван Суверин

1 апреля 2020 года



