Активисты ОНФ просят власти Орла расширить проезжую часть на улице Весёлой А именно - участок, примыкающий к улице Генерала Родина. Причина - постоянные пробки в часы пик.





За помощью в Орловский штаб ОНФ обратились жители данного района, которые наблюдают за заторами каждый день. Им они, кстати, тоже доставляют неудобства - из-за большого количества авто люди не могут выехать из своих дворов. Этот участок улицы Весёлой уже расширяли в 2016 году - также по обращению активистов ОНФ. Новое общественники уже направили в администрацию Орла. Алексей Панфилов, замначальника отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Здесь в часы пик утром и вечером возникают заторы. Водители не могут свободно осуществить манёвр - выполнить правый поворот. Потому что основной поток выполняет манёвр поворот налево». Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Данную дорогу есть возможность расширить - необходимо убрать один ряд деревьев, это также поможет в освещении данной улицы, потому что фонари закрыты деревьями».





Антон Киселёв

1 апреля 2020 года



