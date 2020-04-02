COVID-19: Орловский транспорт подвергается дезинфекции

Дезинфицируют также улицы и остановки общественного транспорта. На автовокзале также включен «режим чистоты».

На автовокзале Орла количество выполняемых рейсов уменьшилось на 50 процентов. Из запланированных 455 рейсов 202 по маршруту не отправились - из-за отсутствия пассажиров. 11 рейсов отменены. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране такая картина вполне оправдана.

Но поскольку транспортный узел работает, то там заботятся о безопасности сотрудников и пассажиров. Уборка здания автовокзала сейчас проводится дважды в день. Используют антисептики. Каждый час протирают двери, поручни, скамьи.

А вот большинство пассажиров, похоже, считают, что вирус им нипочем, на момент съемки нашего сюжета у половины отсутствовали индивидуальные средства защиты.

В здании автовокзала дежурит медсестра. Ее рабочий день начинается в 5:30 и завершается в 17:00. За это время медсестра трижды выходит в зал ожидания, чтобы измерить температуру у пассажиров.

Екатерина Тимохина, медсестра: «Некоторые пассажиры отказываются. Но мы их не заставляем. Просто предупреждаем, что необходимо при высокой температуре вызвать скорую помощь».

Нерабочая неделя внесла коррективы и в наполняемость городского общественного транспорта. Пассажиров в трамваях стало меньше.

Однако работа по дезинфекции в трамвайно- троллейбусном предприятии идет в плановом режиме - обрабатываются сиденья, поручни.

Без масок ни кондуктор, ни водитель на маршрут не отправляется. Как сообщила замдиректора предприятия Анна Орехова, вату и марлю закупили, маски шьют самостоятельно.

В маршрутных такси города ситуация такая же. Цель все та же - обезопасить себя и тех, с кем контактируешь, от заражения опасным вирусом.

Сегодня на улицы города вышло 10 машин и 6 тракторов - для мытья дорог и тротуаров. Работали на Московском и Кромском шоссе, улицах Московской и Комсомольской.

Как сообщил начальник УКХ Орла Евгений Гришин, в ближайшие несколько дней весь город будет вымыт. Но, несмотря на то, что в городе принимаются все профилактические меры, остаться дома и провести время с родными - лучший способ обезопасить себя.