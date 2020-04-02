Посты контроля на въезд в Орловскую область вводятся со 2 апреля Особенное внимание соответствующих служб будет привлечено к въездам со стороны Москвы, Калуги, Брянска и Курска. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.





В данный момент 818 жителей региона находятся на домашней самоизоляции. 15 человек находятся на карантине в медучреждениях. С медицинского наблюдения за последние сутки снято 84 человека.



В Орловской области по-прежнему зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Состояние здоровья у заболевших удовлетворительное, сообщил глава региона.





Артемий Лукьянчиков

1 апреля 2020 года



