Сегодня в Орле тушили пожар на улице Поликарпова

Вероятными причинами пожара, в МЧС считают неосторожность с огнем либо поджог. Сигнал о возгорании в блоке хозпостроек на пульт 112 пришел около 17 часов.

Первыми пожар из своих окон заметили бдительные жильцы соседних многоэтажек. Благодаря их звонкам, пожарные успели к месту ЧП в кратчайший срок, не допустив распространение огня по остальным сараям, что неминуемо произошло бы в случае промедления из-за порывистого ветра, подгонявшего пламя. По словам инспекторов Госпожнадзора, уже по своей конструкции и назначению такие строения максимально уязвимы для возгораний.

При пожаре никто не пострадал, заявлений о причиненном ущербе в Госпожнадзор от собственников тоже пока не поступало.