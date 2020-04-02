Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Дорогие витамины. Что грозит торговым точкам, где замечен такой скачок?

- Патрульные и медики выходят на дороги. Посты контроля на въезд в Орловскую область вводятся со 2 апреля.

- Настрелял на уголовную статью. В пригороде Орла задержали браконьера.

- Под напором! Сегодня в Орле начали мыть улицы и остановки общественного транспорта.

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Вести-Орёл

1 апреля 2020 года



