Орловский музей ИЗО отремонтируют за 8 млн рублей Соответствующее распоряжение правительства Орловской области подписал губернатор Андрей Клычков.





Кроме того, один миллион рублей будет выделен на проведение обследования и составления сметы на проведение ремонтно-реставрационных работ в Бунинке, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



