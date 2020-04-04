Орловское отделение Красного Креста организовало сбор пожертвований для маломобильных граждан Благотворительную помощь принимают в виде продуктов длительного хранения.





Это может быть сахар, крупа, подсолнечное масло, лапша, а также средства гигиены. Кроме этого, принимаются и денежные пожертвования.

Благотворительные пожертвования принимаются с 10 до 14 часов по адресу: переулок Георгиевский, дом 5 .



Денежные средства можно перевести на Благотворительные пожертвования принимаютсяпо адресу:Денежные средства можно перевести на сайте Российского Красного Креста





Надежда Невматулина

2 апреля 2020 года



