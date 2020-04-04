Орловское отделение Красного Креста организовало сбор пожертвований для маломобильных граждан

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Орловское отделение Красного Креста организовало сбор пожертвований для маломобильных гражданБлаготворительную помощь принимают в виде продуктов длительного хранения.
Это может быть сахар, крупа, подсолнечное масло, лапша, а также средства гигиены. Кроме этого, принимаются и денежные пожертвования.
Благотворительные пожертвования принимаются с 10 до 14 часов
по адресу: переулок Георгиевский, дом 5
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Денежные средства можно перевести на сайте Российского Красного Креста
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Надежда Невматулина
2 апреля 2020 года