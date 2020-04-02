Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Границы области - под контролем. Какие новые меры принимаются в регионе?



- Лимоны, имбирь и медицинские маски - в топе самых продаваемых товаров. И взлетевшие цены не пугают покупателей.



- Дорогу - расширить, деревья - убрать. Жители Весёлой с трудом могут выехать из дворов. Что намерены предпринять дорожные полицейские и активисты?

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Вести-Орёл

2 апреля 2020 года



