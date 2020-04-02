В Орле ищут очевидцев ДТП 9 марта в 20:45 на Московском шоссе сбили подростка.





28-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда Цивик», следовал по Московскому шоссе со стороны Межевого переулка, и в районе дома №44 допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.



Всех, кто располагает какой-либо информацией или записью видеорегистратора данного ДТП, просят сообщить в ГИБДД по телефонам: 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-47.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



