Накануне орловские спасатели обезвредили восемь боеприпасов времен войны В теплое время года увеличивается количество найденных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Практически ежедневно сотрудники группы специальных (взрывных) работ Орловской областной поисково-спасательной службы выезжают на обезвреживание опасных находок.





1 апреля спасатели-взрывники в Новосильском районе изъяли и уничтожили по одному артиллерийскому снаряду калибра 152, 122 и 76 мм, две минометные мины калибра 82 мм, две гранаты Ф-1. В Мценском районе была обезврежена одна 50-мм минометная мина.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает, что сообщать о подобной находке необходимо незамедлительно. При обнаружении нужно позвонить в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



