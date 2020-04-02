В Ливенском районе сгорел нежилой дом ЧП произошло накануне рано утром.





Горел нежилой дом в селе Успенское Ливенского района. В результате пожара дом выгорел по всей площади – 80 квадратных метров, кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 44 раза, из них – 30 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



