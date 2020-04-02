В Ливнах сигарета стала причиной ночного пожара

2 апреля в 03:13 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Мира в городе Ливны. В результате пожара в трехкомнатной квартире в зале выгорело кресло, комната закопчена на площади 18 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 44 раза, из них – 30 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 14 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



