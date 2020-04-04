суббота 4.04.2020 17:39:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле введен противопожарный режим

Противопожарный режим введен с 28 марта.


В этот период вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение работ, связанных с применением машин и открытого огня.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Сумма штрафа составляет для гражданина от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностного лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40 тыс. рублей.

Для юридических лиц установлены большие размеры штрафов: от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.
Также в условиях особого противопожарного режима установлен запрет на сжигание соломы и сухой растительности. Эти меры направлены на недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением лесных пожаров и снижением возможного ущерба от них.


Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.