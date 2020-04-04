В Орле введен противопожарный режим Противопожарный режим введен с 28 марта.





В этот период вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение работ, связанных с применением машин и открытого огня.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Сумма штрафа составляет для гражданина от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностного лица — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей и на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 40 тыс. рублей.



Для юридических лиц установлены большие размеры штрафов: от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.

Также в условиях особого противопожарного режима установлен запрет на сжигание соломы и сухой растительности. Эти меры направлены на недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением лесных пожаров и снижением возможного ущерба от них.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



