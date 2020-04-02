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Для спорта нет помех

О том, как сохранить активность сидя дома, узнала съемочная группа программы «Вести. Орел».


В период самоизоляции забывать о занятиях спортом не стоит. Дома проводить тренировки можно либо вообще без помощи сторонних средств, либо брать то, что найдется в любой квартире. Видеоподсказки есть в интернете.

Орловские спортсмены перешли на домашний тренировочный режим одними из первых. Отлынивать не получается – тренеры проводят онлайн тренировки, дают домашние задания, проверяют их выполнения.

Валерий Бойко, тренер команды «Прыжок в жизнь»: «Мы перешли на двухразовые тренировки: утром тренировка и после обеда. Ребята справляются, но все равно не хватает живого общения, когда ежеминутно можно похвалить или наоборот исправить, если они что-то делают неправильно». 

Вероника Сорокина, тренер федерации бадминтона Орловской области: «Когда проводишь в спортзале большую часть суток – сидеть в четырех стенах в четырех стенах непривычно. Пробуем, находим варианты».
Для активистов от спорта период самоизоляции режим занятий не нарушит. Эти люди найдут выход из положения. Однако, для тех, кто долго думал о том, чтобы заняться спортом – самое время это сделать.


Анастасия Дорохова
2 апреля 2020 года
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