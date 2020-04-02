Андрей Клычков через соцсети обратился к родителям школьников, которые «тусуются во дворах до ночи» Губернатор Орловской области попросил родителей не отпускать детей на улицу в период режима самоизоляции.





Андрей Клычков: «Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки!

Беда стоит за порогом, она не сентиментальна и беспринципна. Коронавирус не спрашивает паспорт у подвергающихся опасности и не считается с вашими чувствами, объясняющими нахождение ваших несовершенно летних детей на улице, когда бушует пандемия смертельно опасной инфекции.



Первоначально предполагалось, что риску заражения наиболее подвержены люди старше 65 лет. Но с течением времени врачи заявляют, что это не так. Статистика говорит, что под воздействие COVID -19 могут попасть люди разных возрастов. И поэтому режим самоизоляции и настоятельные рекомендации оставаться дома — это не пустые слова. За последние сутки в России официально подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах. В Москве за сутки зарегистрировано 267 новых случаев. Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей. Заметьте, доля заболевших детей почти сравнялась с долей больных старше 65 лет! Это пугающие пропорции. Задумайтесь, возможно, они вызваны тем, что дисциплинированные пенсионеры придерживаются домашнего режима, а дети игнорируют карантин?



Я не буду учить вас воспитанию ваших детей и заботе о них. Каждый из вас умеет это делать по-своему хорошо. Я просто очень прошу вас не рисковать самым дорогим в жизни, не испытывать судьбу и не сделать себя несчастными на всю оставшуюся жизнь. Мы же с вами знаем, что нет у нас никого любимее, роднее, долгожданнее и ценнее, чем наши дети. И ради них, ради их будущего мы обязаны проявить ответственность, силу убеждения и если надо характер, когда ситуация требует оставить, занять, удержать их дома. Когда правила требуют соблюдения санитарно-гигиенической дисциплины. В этом наш с вами священный родительский долг в непростое время борьбы с распространением страшного заболевания. Давайте постараемся, мы обязаны преодолеть сегодняшние испытания с честью и без потерь.



Здоровья вам и вашим семьям, осторожности, бдительности, добра, любви и долголетия».





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



