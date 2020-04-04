Двое орловцев подозреваются в проведении азартных игр

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Двое орловцев подозреваются в проведении азартных игрВозбуждено уголовное дело.
По данным следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в трех торговых помещениях, расположенных на территории города Орла.
Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.
Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года