Двое орловцев подозреваются в проведении азартных игр Возбуждено уголовное дело.





По данным следствия, с октября 2019 года по февраль 2020 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно организовали и проводили азартные игры в трех торговых помещениях, расположенных на территории города Орла.



Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



