В Орле полицейские нашли причастных к краже имущества из дачного домика

Хозяйка дачи, обратившись в полицию, рассказала, что из принадлежащего ей дачного дома пропало имущество: электрический триммер и бытовая техника. Женщина уточнила, что до обнаружения пропажи не была на даче около месяца.



Полицейские выяснили, что неизвестный проник в постройку, взломав замок на входной двери дачного дома, а затем вынес из него наиболее ценное имущество.



Также было установлено, что к краже могут быть причастны двое орловцев 1991 и 1997 годов рождения. В дачный массив они приехали на автомобиле ВАЗ-21099, на нем и вывезли похищенное. Впоследствии они часть техники оставили себе, другую попытались продать.



Местонахождение подозреваемых установлено, часть украденного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



