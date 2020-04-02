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В Орле полицейские нашли причастных к краже имущества из дачного домика


Хозяйка дачи, обратившись в полицию, рассказала, что из принадлежащего ей дачного дома пропало имущество: электрический триммер и бытовая техника. Женщина уточнила, что до обнаружения пропажи не была на даче около месяца.

Полицейские выяснили, что неизвестный проник в постройку, взломав замок на входной двери дачного дома, а затем вынес из него наиболее ценное имущество.

Также было установлено, что к краже могут быть причастны двое орловцев 1991 и 1997 годов рождения. В дачный массив они приехали на автомобиле ВАЗ-21099, на нем и вывезли похищенное. Впоследствии они часть техники оставили себе, другую попытались продать.

Местонахождение подозреваемых установлено, часть украденного имущества изъята. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
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