Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как правильно делать покупки в период пандемии коронавируса

В первую очередь, пишет сайт ведомства, нужно подумать о том, чтобы не набрать вес в период вынужденной самоизоляции. Люди меньше двигаются, а значит тратят меньше энергии. Роспотребнадзор рекомендует составлять ежедневное меню. При этом не рекомендуется делать запасы. Во-первых, потому что продовольственные магазины продолжают работать, во-вторых, в просроченных крупах могут завестись вредители.



В магазин стоит отправляться с составленным заранее списком продуктов и помнить о сбалансированности рациона питания.



В магазине ручку корзины или тележки необходимо обработать антибактериальной салфеткой или использовать перчатки. Предпочтение стоит отдавать продуктам в индивидуальной упаковке. Разумеется, напоминают о том, что не стоит забывать о сроках годности.



Рекомендации Роспотребнадзора касаются и доставки продуктов и готовой еды на дом. В частности говорится: как только вы расплатились с курьером, стоит вымыть руки, прежде чем открыть пакет.



Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно здесь.





Орловское Информбюро

2 апреля 2020 года



