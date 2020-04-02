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Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как правильно делать покупки в период пандемии коронавируса


В первую очередь, пишет сайт ведомства, нужно подумать о том, чтобы не набрать вес в период вынужденной самоизоляции. Люди меньше двигаются, а значит тратят меньше энергии. Роспотребнадзор рекомендует составлять ежедневное меню. При этом не рекомендуется делать запасы. Во-первых, потому что продовольственные магазины продолжают работать, во-вторых, в просроченных крупах могут завестись вредители.

В магазин стоит отправляться с составленным заранее списком продуктов и помнить о сбалансированности рациона питания.

В магазине ручку корзины или тележки необходимо обработать антибактериальной салфеткой или использовать перчатки. Предпочтение стоит отдавать продуктам в индивидуальной упаковке. Разумеется, напоминают о том, что не стоит забывать о сроках годности.

Рекомендации Роспотребнадзора касаются и доставки продуктов и готовой еды на дом. В частности говорится: как только вы расплатились с курьером, стоит вымыть руки, прежде чем открыть пакет.

Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно здесь.


Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
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