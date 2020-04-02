Андрей Клычков обсудил с предпринимателями перечень предложений и мер поддержки, реализуемых в связи с ситуацией с коронавирусом

В рамках режима повышенной готовности список мер поддержки , реализуемых в связи с ситуацией с коронавирусом, становится все существеннее. Особенно для отраслей, которые пострадали больше всего, - сферы услуг, автоперевозок, туризма, дополнительного образования и спорта. Пока в регионе реализуется первый пакет мер поддержки из трех. В нем прописана административная, налоговая, имущественная и организационная помощь. Вадим Тарасов, зам. губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Снижена надзорная нагрузка на бизнес до 1 мая 2020 года, приостановлено проведение текущих и назначение новых выездных проверок органов контрольно-надзорной деятельности. Введены ограничения по мероприятиям налогового контроля, субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение составляет внеплановые проверки, вызванные чрезвычайной ситуацией».





Анна Вайсергисер

2 апреля 2020 года



