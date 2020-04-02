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Андрей Клычков обсудил с предпринимателями перечень предложений и мер поддержки, реализуемых в связи с ситуацией с коронавирусом
В рамках режима повышенной готовности список мер поддержки
, реализуемых в связи с ситуацией с коронавирусом, становится все существеннее. Особенно для отраслей, которые пострадали больше всего, - сферы услуг, автоперевозок, туризма, дополнительного образования и спорта.
Пока в регионе реализуется первый пакет мер поддержки из трех. В нем прописана административная, налоговая, имущественная и организационная помощь.
Вадим Тарасов, зам. губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам: «Снижена надзорная нагрузка на бизнес до 1 мая 2020 года, приостановлено проведение текущих и назначение новых выездных проверок органов контрольно-надзорной деятельности. Введены ограничения по мероприятиям налогового контроля, субъектов малого и среднего предпринимательства. Исключение составляет внеплановые проверки, вызванные чрезвычайной ситуацией».
Анна Вайсергисер
2 апреля 2020 года