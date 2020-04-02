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В Орловской области строители могут вернуться к работе с понедельника

В соответствии с решением регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, с 28 марта по 5 апреля в Орловской области приостановлена работа предприятий.


В нашем регионе 99% строителей - местные, а не вахтовики. Для них руководство должно предусмотреть меры санитарной защиты.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Угроза в регионе одна, это люди с ввозимым вирусом. Поэтому - своими силами обходимся, запускаем строительные объекты. Это касается не только жилищного строительства, но и дорог. Сейчас людей на улицах нет, дороги свободные. Заводы запускаем, начиная от ямочного ремонта, заканчивая всеми строительными работами, которые есть. На свежем воздухе, с обеспечением всех мер дополнительной безопасности, - работу вести».
 
По состоянию на 2 апреля в Орловской области три выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек находятся на медицинском карантине, 803 человека - под медицинским наблюдением.



Анна Вайсергисер
2 апреля 2020 года
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