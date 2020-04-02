В Орловском краеведческом музее подготовили видеоэкскурсию, посвященную военному плакату

Временная экспозиция «Военный плакат», созданная на основе материалов из фондов Музея Победы, будет работать в онлайн-режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В экспозиции дана ретроспектива советского плаката 1941–1945 годов. Виртуальные посетители увидят более 40 изображений.



Плакат – особый вид искусства, который не только обращается к чувствам зрителя и пробуждает эмоции. Именно выразительность плаката сделала его одним из главных средств наглядной пропаганды и агитации еще с первых дней Великой Отечественной войны. Плакаты звали на защиту Родины, вдохновляли на подвиги, поднимали боевой дух.

