Патриарх Кирилл призывает православных на всеобщую молитву

|
Патриарх Кирилл призывает православных на всеобщую молитву3 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление».
Икона Божией Матери «Умиление» находится во Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Перед этой иконой в свое время молился Серафим Саровский. Он называл ее «Радостью всех радостей».
3 апреля в 16 часов патриарх Кирилл вместе с иконой отправится в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. В это время все верующие призываются на совместную молитву.
Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции, сообщает
пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года