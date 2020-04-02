Патриарх Кирилл призывает православных на всеобщую молитву

3 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление».

Икона Божией Матери «Умиление» находится во Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Перед этой иконой в свое время молился Серафим Саровский. Он называл ее «Радостью всех радостей».

3 апреля в 16 часов патриарх Кирилл вместе с иконой отправится в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. В это время все верующие призываются на совместную молитву.