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Патриарх Кирилл призывает православных на всеобщую молитву

3 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление».


Икона Божией Матери «Умиление» находится во Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Перед этой иконой в свое время молился Серафим Саровский. Он называл ее «Радостью всех радостей».
 
3 апреля в 16 часов патриарх Кирилл вместе с иконой отправится  в Богоявленский кафедральный собор в Елохове. В это время все верующие призываются на совместную молитву. 
 
Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия — коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.



Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
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