Режим нерабочих дней будет продлен до конца месяца

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Режим нерабочих дней будет продлен до конца месяцаОб этом сегодня в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин.
Глава государства поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляция. Владимир Путин отметил, что главное защищенность и безопасность граждан. Поэтому принято решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Президент заявил, что заработная плата россиян в этот период будет сохранена.
Пик заболеваемости еще не пройдет. В разных регионах ситуация разная. Период нерабочих дней может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сказал Владимир Путин. Главы субъектов Федерации должны будут решить, какие меры будут приниматься на местах.
Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года