Режим нерабочих дней будет продлен до конца месяца

Об этом сегодня в своем обращении сказал президент страны Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил граждан за соблюдение режима самоизоляция. Владимир Путин отметил, что главное защищенность и безопасность граждан. Поэтому принято решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Президент заявил, что заработная плата россиян в этот период будет сохранена.



Пик заболеваемости еще не пройдет. В разных регионах ситуация разная. Период нерабочих дней может быть сокращен в случае улучшения эпидемиологической ситуации, сказал Владимир Путин. Главы субъектов Федерации должны будут решить, какие меры будут приниматься на местах.