27 человек в Орле уже получили помощь волонтерского центра «молодогвардейцев» Координируют работу депутаты «Единой России».





Добровольцы, а это 20 человек, ежедневно по телефону рассказывают людям «золотого возраста» о мерах профилактики и принимают заявки на конкретную адресную помощь. Вместе с волонтерами и депутатами наш корреспондент Юлия Опанасюк посетила ветерана Великой Отечественной Войны Василия Михайловича Онищука.





Юлия Опанасюк

2 апреля 2020 года



