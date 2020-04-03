COVID-19: Отложите свадьбу до лучших времен

Управление ЗАГС Орловской области временно приостанавливает государственную регистрацию заключения и расторжения брака до улучшения эпидемиологической обстановки.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Орловской области, в соответствии с поручением Министра юстиции Российской Федерации, во всех территориальных отделах и секторах ЗАГС Управления ЗАГС Орловской области временно приостановлены государственная регистрация расторжения брака и заключения брака до улучшения эпидемиологической обстановки.

Даты государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее, по согласованию с работниками территориальных отделов и секторов ЗАГС, будут изменены на более поздний срок - не ранее 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, регистрация будет проводиться только в присутствии лиц, вступающих в брак, не допуская приглашенных.

Регистрация рождения и смерти осуществляется всеми территориальными структурными подразделениями Управления ЗАГС Орловской области. Прием документов временно осуществляется с 9:00 до 13:00, сообщает информационный портал Орловской области.