В Мценске девочка-подросток ушла из дома после ссоры с родителями

Сотрудники полиции уже ее нашли.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, законные представители подростка обратились в полицию 1 апреля. Они рассказали, что девочка ушла из дома после конфликта. Розыском ребенка занялись полицейские и волонтеры.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Мценский» обнаружили ее у знакомых и, убедившись, что в отношении юной амчанки не было совершено противоправных действий, отвезли родителям.

После этого с несовершеннолетней провели беседы, направленные на недопущение повторного ухода из дома, а также разъяснили девочке и ее родителям важность соблюдения рекомендаций органов здравоохранения и Роспотребнадзора в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.