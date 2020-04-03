Конкретные меры по предотвращению распространения коронавируса будут принимать главы регионов на местах

Сегодня президент страны Владимир Путин обратился к гражданам.

Главам регионов России предоставят дополнительные полномочия. Они до конца недели должны будут определить набор конкретных меры по предотвращению распространения коронавируса, поскольку во всех регионах ситуация разная.

Владимир Путин: «Субъектам и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных только для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным Правительством.

Сегодня президент подписал Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В нем говорится о том, что вынужденные выходные будут оплачены.