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Сегодня в Советском районе Орла произошел пожар

На месте происшествия вместе со спасателями работал Иван Суверин.


В объектив нашей съемочной группы пожар попал еще до прибытия первых подразделений МЧС. За столбами густого черного дыма на кровлю выметнулось пламя. Под действием ветра огонь быстро окреп и начал стремительно распространяться. В условиях плотной застройки он уже мог угрожать соседним домовладениям.
 
Однако, по словам местных жителей, пожарные прибыли быстро и адекватно оценили угрозу.
 
Впрочем, конструктивные особенности горящего здания, равно как удаленность ближайшего гидранта сделали тушение весьма непростым. Одну из рукавных линий пришлось проложить на сто с лишним метров, другую огнеборцы запитали от Оки, воспользовавшись мотопомпой.
 
Как сообщили спасатели, пожар удалось ликвидировать в тех объемах, которые он принял на время прибытия первых расчетов. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания, но искать ее, по мнению пожарных, надлежит внутри строения.



Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
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