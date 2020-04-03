Сегодня в Советском районе Орла произошел пожар

На месте происшествия вместе со спасателями работал Иван Суверин.

В объектив нашей съемочной группы пожар попал еще до прибытия первых подразделений МЧС. За столбами густого черного дыма на кровлю выметнулось пламя. Под действием ветра огонь быстро окреп и начал стремительно распространяться. В условиях плотной застройки он уже мог угрожать соседним домовладениям.

Однако, по словам местных жителей, пожарные прибыли быстро и адекватно оценили угрозу.

Впрочем, конструктивные особенности горящего здания, равно как удаленность ближайшего гидранта сделали тушение весьма непростым. Одну из рукавных линий пришлось проложить на сто с лишним метров, другую огнеборцы запитали от Оки, воспользовавшись мотопомпой.

Как сообщили спасатели, пожар удалось ликвидировать в тех объемах, которые он принял на время прибытия первых расчетов. Дознавателям МЧС предстоит выяснить причину возгорания, но искать ее, по мнению пожарных, надлежит внутри строения.