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Андрей Клычков: «Мы уже определяем конкретный набор оптимальных профилактических мер»

Губернатор Орловской области прокомментировал обращение президента страны к гражданам России.


Сегодня Президент России Владимир Путин объявил о продлении режима выходных дней до конца апреля. Указ уже подписан и вступил в силу. В своем обращении глава страны отметил, что каждому субъекту РФ даются полномочия по ведению собственных адекватных мер по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки.
 
Андрей Клычков: «Очень важно, что региону, каждому субъекту РФ даются полномочия по ведению собственных адекватных мер по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической и, что не менее важно, экономической составляющей деятельности региона. По Указу главы государства регионам будут предоставлены дополнительные полномочия. Мы уже определяем конкретный набор оптимальных профилактических мер, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».
 
Сегодня в Орле прошло совещание с представителями бизнеса, в стадии оперативной готовности проект неотложных первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики региона и поддержки пострадавших отраслей, отметил Андрей Клычков.
 
Как подчеркнул губернатор, важно «очень взвешенно подойти к тем ограничениям, которые вводятся для жителей, определить те отрасли экономики, которые могут и должны продолжить осуществление своей деятельности при обеспечении санитарно-эпидемиологического режима безопасности».
 
Андрей Клычков: «Мы обязаны предпринять все меры для того, чтобы фиксировать сегодня всех пребывающих в регион жителей для постановки на учет наблюдения и недопущения распространения эпидемии на территории региона».
 
С сегодняшнего дня начали свою работу круглосуточные учетно-заградительные посты на всех въездах в Орловскую область. Там дежурят сотрудники ГИДББ и медработники. На этих постах проходит досмотр граждан, в частности - термоконтроль. Фиксации подлежат как транзитные средства, так и приезжающие в регион. За последними установят контроль.



Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
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