«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».

- Из центра - на окраины. Сегодня цистерны с дезраствором прошли по второстепенным улицам Орла. Следующие в списке - парки и скверы.





- С доставкой на дом. Волонтеры взяли на себя заботу о пожилых.





- Вызов повышенной сложности. Сегодня в Советском районе Орла тушили частный дом.





- Занятия спортом никто не отменял. Они перешли в онлайн-режим.



