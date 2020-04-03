Орловские улицы стали чище

В городе активно ведут дезинфекцию дорог. Сегодня автоцистерны с дезраствором прошли по второстепенным улицам Орла.

По городу курсируют поливомоечные машины: моют дороги, тротуары и остановочные павильоны. Накануне обработали Комсомольскую и Московскую улицы, Кромское и Московское шоссе. Сегодня и завтра машины моют так называемые второстепенные улицы.

Водой машины заправляют под Герценским мостом. Сначала вручную заливают дезраствор, одобренный Роспотребнадзором, а затем заполняют цистерны водой. Шести кубометров раствора гипохлорита натрия хватит, чтобы продезинфицировать 1 км 200 метров дороги.

В зависимости от рекомендации Роспотребнадзора, такая обработка будет проводиться, в течение всего опасного периода. Надо сказать, дезинфекция улиц в соседних регионах, например, в Туле и Липецке, уже показала свою эффективность. Однако тот факт, что улицы станут чище, совсем не означает, что можно смело отправляться по ним на прогулку.