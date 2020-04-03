Орловские пожарные трудятся в режиме нон-стоп

В Орловской области действует особый противопожарный режим, сжигание мусора и сухой травы под строгим запретом. Однако свести пожарную угрозу на нет региональному главку МЧС пока не удается, хотя на борьбу с палами брошено большинство пожарных расчетов.

Пока огнеборцы ликвидируют уже возникшие возгорания, инспекторы Госпожнадзора предотвращают новые.

Денис Вещиков, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «Особое внимание сотрудники государственного пожарного надзора уделяют недопущению возгораний лесных насаждений в тех местах, где примыкают они к садоводческим некоммерческим товариществам».

Именно в таких местах вероятен риск возникновения техногенных пожаров

Патрулировать места, где возгорания сухостоя наиболее вероятны, - единственно возможный способ предотвратить новые палы. При этом инспекторы пытаются объективно оценить угрозу и проверить выполнение противопожарных мероприятий, например, таких, как опашка и обустройство минирализованных полос. Узким местом в противопожарном смысле из года в год продолжает оставаться и территория орловского аэропорта. Там уже в этом году произошло 24 пожара. Горела сухая трава.

Впервые за много лет стихийные палы на Орловщине привели к гибели человека. Абсурдное, но от этого не менее трагичное ЧП случилось в Орловском районе.

Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Был зафиксирован случай гибели 70-летнего мужчины в деревне Бобровка Орловского района, предположительно, от того, что он пытался сжечь траву на участке недалеко от своего дома».

Ранняя весна, заросшие травой пустыри и люди с наклонностями пироманов - такова формула сложившейся на Орловщине непростой пожарной обстановки. В итоге и городские и сельские гарнизоны МЧС трудятся в режиме нон-стоп.

Как отмечают в Госпожнадзоре, большинство возгораний - чей-то злой умысел. Но и от обычного окурка или брошенной спички трава вспыхивает секундой.

В период особого противопожарного режима штрафы, налагаемые на правонарушителей, удваиваются. Но инспекторы говорят: гораздо жестче поджигателей может наказать сама жизнь.