Орловщина готовится к продлению режима нерабочих дней

О том, как будет жить регион, рассказал губернатор Андрей Клычков в своем Instgram.

Глава региона рассказал об уже принятых мерах противодействия распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня начали работать посты контроля на въезд в регион по пяти направлениям. Также запущена дезинфекция улиц в Орле, Ливнах и Мценске. Завершается работа по переоборудованию отдельного корпуса больницы им. Семашко, будет введено 140 мест.

Из 1028 магазинов продовольственной группы работают 1024, из 2397 магазинов непродовольственной группы работают 432. Продолжается работа по приостановлению деятельности непродовольственных магазинов, не входящих в перечень указов Президента.

В регионе по-прежнему не будут проходить ярмарки. Детские сады также не будут открываться в полном объеме, в них будут работать дежурные группы – для детей тех орловцев, кто вынужден работать в этот период.

Формат дистанционного обучения в университетах также будет продолжен.

С понедельника будут запущены асфальтовые заводы для обеспечения проведения дорожного ремонта. С сегодняшнего дня Почта России организовывает доставку пенсий и выплат.

По-прежнему с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы трое орловцев, состояние их здоровья стабильное. 711 человек находятся на самоизоляции, 16 человек находятся на карантине в инфекционных отделениях, сообщил глава региона.

Во время эфира поступило много вопросов, касающихся работы салонов красоты. Как сообщил Андрей Клычков, пока они работать не будут, поскольку там проходит слишком большой поток людей, что не позволяет гарантировать безопасность людей.