пятница 3.04.2020 01:51:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловщина готовится к продлению режима нерабочих дней

О том, как будет жить регион, рассказал губернатор Андрей Клычков в своем Instgram.


Глава региона рассказал об уже принятых мерах противодействия распространения коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня начали работать посты контроля на въезд в регион по пяти направлениям. Также запущена дезинфекция улиц в Орле, Ливнах и Мценске. Завершается работа по переоборудованию отдельного корпуса больницы им. Семашко, будет введено 140 мест.
 
Из 1028 магазинов продовольственной группы работают 1024, из 2397 магазинов непродовольственной группы работают 432. Продолжается работа по приостановлению деятельности непродовольственных магазинов, не входящих в перечень указов Президента. 
 
В регионе по-прежнему не будут проходить ярмарки. Детские сады также не будут открываться в полном объеме, в них будут работать дежурные группы – для детей тех орловцев, кто вынужден работать в этот период.
 
Формат дистанционного обучения в университетах также будет продолжен. 
 
С понедельника будут запущены асфальтовые заводы для обеспечения проведения дорожного ремонта. С сегодняшнего дня Почта России организовывает доставку пенсий и выплат.
 
По-прежнему с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы трое орловцев, состояние их здоровья стабильное. 711 человек находятся на самоизоляции, 16 человек находятся на карантине в инфекционных отделениях, сообщил глава региона.
 
Во время эфира поступило много вопросов, касающихся работы салонов красоты. Как сообщил Андрей Клычков, пока они работать не будут, поскольку там проходит слишком большой поток людей, что не позволяет гарантировать безопасность людей.



Орловское Информбюро
2 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.