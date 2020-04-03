Коротко о главном «Вести. Орел» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Как в Орле будут помогать бизнесу. Губернатор области обсудил этот вопрос предпринимателями?



- Дистанционное общение. Добровольцы и депутаты спешат на помощь. Мы побывали в волонтерском штабе и проведали ветерана Великой Отечественной войны.



- На поиски тех, кто не сидит дома, отправились полицейские. Что грозит нарушителям домашнего режима?



- Домашний режим - не повод отказываться от тренировок. Федерация бадминтона сегодня запускает флешмоб.



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Вести-Орёл

3 апреля 2020 года



