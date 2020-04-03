Житель Тульской области предстанет перед судом за убийство двух человек В убийстве обвиняется ранее судимый 43-летний житель Тульской области.





Обвиняемый в ноябре 2015 года, находясь по месту своего жительства в Новомосковском районе Тульской области, на почве личных неприязненных отношений задушил свою 52-летнюю сожительницу. После этого вывез ее совершеннолетнюю дочь, имеющую инвалидность по неврологическому заболеванию, в Покровский район Орловской области, где в лесополосе убил девушку и присыпал ветками. Затем обвиняемый забрал из дома тело сожительницы, вывез его и оставил вблизи проезжей части на территории Новомосковского района Тульской области.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме и дал признательные показания, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



