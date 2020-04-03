Орловские полицейские ищут тех, кому не сидится дома Что грозит нарушителям домашнего режима?





При соблюдении всех мер предосторожности полицейским приходится выходить на улицы. Они совершают обходы, цель которых убедить выполнять противоэпидемические мероприятия и режим самоизоляции самую непоседливую часть населения – молодежь. И в первую очередь – несовершеннолетних.

Подростков, желающих проветриться, полицейские встречают не только на улицах, но и во дворах.



Никаких санкций к нарушителям режима самоизоляции полицейские не применяют. При этом отмечают: хотя не все орловцы пока всерьез оценили угрозу коронавируса, с откровенным противодействием стражам порядка сталкиваться не приходится, и легкомыслие чаще всего уступает здравому смыслу.





Иван Суверин

3 апреля 2020 года



