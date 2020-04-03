В центре Орла сгорела баня Пожарные спасли от огня рядом стоящий жилой дом.





Сообщение о возгорании бани на улице Левый берег реки Оки в городе Орле поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 12 часов дня.



В результате пожара баня выгорела на площади 100 квадратных метров. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Предполагаемая причина пожара – перекалившаяся печь. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 58 раз, из них – 43 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 15 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



