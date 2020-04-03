Накануне вечером в Орле горела квартира Сообщение о возгорании в квартире дома на улице Дмитрия Блынского в городе Орле на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 19:57.





В результате пожара в двухкомнатной квартире на третьем этаже в жилой комнате выгорели постельные принадлежности, комната закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 58 раз, из них – 43 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 15 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



