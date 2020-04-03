Две мины и одна граната. Спасатели обезвреживают боеприпасы времен войны

Накануне сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Свердловский район, где обезвредили одну минометную мину калибра 82 мм. В Покровском районе была обезврежена одна граната Ф-1, в городе Ливны – 105-мм минометная мина.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 58 раз, из них – 43 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 15 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



