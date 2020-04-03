В Орловском районе сгорел ангар и автомобиль ЧП произошло в Неполоди на улице Силикатной.





Сообщение о возгорании ангара на улице Силикатной Неполодского сельского поселения Орловского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в 20:25.



В результате пожара ангар выгорел на площади 70 квадратных метров. Находившийся внутри ангара автомобиль «ГАЗель» выгорел по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 58 раз, из них – 43 выезда на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 15 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



