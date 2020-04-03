Сидим дома Федерация бадминтона Орловской области запускает флешмоб.





В социальный сетях региональной федерации бадминтона опубликованы видео, где упражнения выполняют как тренеры, так и те, кто только пробует себя в этом виде спорта. Каждый, кто желает повторить, должен записать видео и опубликовать их в своих профилях.





Анастасия Дорохова

3 апреля 2020 года



